В центре Омска четыре многоэтажки на несколько дней остались без света. 19 мая рабочие «Тепловой компании» повредили кабель.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В центре Омска четыре многоэтажки на несколько дней остались без света. 19 мая рабочие «Тепловой компании» повредили кабель.