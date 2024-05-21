За мигрантов взялись ФСБ и МВД: новая реформа глобально изменит жизнь иностранцев в России

Виктор Онегин

Отчёты радуют,но в стране которая больше 30 лет свою руководящую пирамиду формировала менеджерами которые без взяточничества, воровства и прочей мзды не имеет понятия, а зачем он ещё на этой должности находиться? Самое страшное то, что патриоты на фронте а места выдернутых из руководства займут такие же мздоимцы. А ещё страшнее что кто их выдёргивает с прикормочных мест прекрасно знают, что заменить их не кем, кроме как такими же мздоимцами,ну только менее обнаглевшими. При тотальной компьютеризации,я думаю, просто видно у кого получились прямо сегодня лишние денежки. Ну а большие суммы проявляют большие всплески. В СССР и без компьютеров отслеживали как когда то в прессе писали.