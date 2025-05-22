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Царьград

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Люк Шоу: Поражение от «Тоттенхэма» стало для нас точкой нового старта

Люк Шоу: Поражение от «Тоттенхэма» стало для нас точкой нового старта

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о поражении в финале Лиги Европы УЕФА от «Тоттенхэма» на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао.

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