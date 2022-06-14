В ЕС будут штрафовать соцсети за дипфейки и поддельные учетные записи

Google, Facebook, Twitter и другим технологическим компаниям придется принять меры по борьбе с дипфейкам и поддельным учетным записям на своих платформах, иначе они рискуют быть оштрафованными, согласно обновленному кодексу действий Евросоюза.
Google, Facebook, Twitter и другим технологическим компаниям придется принять меры по борьбе с дипфейкам и поддельным учетным записям на своих платформах, иначе они рискуют быть оштрафованными, согласно обновленному кодексу действий Евросоюза.
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