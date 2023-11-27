Как можно воспитать из ребёнка гения?

Каждый родитель считает своего ребенка самым одаренным. Но что на этот счет говорят врачи? Можно ли определить, будет ли ваш ребенок вундеркиндом? Вообще, современная наука не даст вам ответа на этот вопрос.
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