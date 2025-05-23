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Военное обозрение

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Сотрудники ТЦК мобилизовали священника канонической Православной церкви сразу после богослужения

Сотрудники ТЦК мобилизовали священника канонической Православной церкви сразу после богослужения

На Украине начинают привлекать в ряды ВСУ даже священнослужителей, естественно, УПЦ.

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