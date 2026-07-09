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Каррера о «Спартаке»: «Пригласить Конте стоило бы попробовать. Он сейчас без клуба, я за такое предложение»

Бывший главный тренер « Спартака » Массимо Каррера посоветовал красно-белым пригласить Антонио  Конте  на должность главного тренера.

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