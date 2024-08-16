Forbes: вывод денег из России по суду используют для обхода ограничений по трансграничным операциям

Против российской компании подается иск на крупную сумму долга, которого на самом деле нет, после чего деньги легально отправляются за рубеж Схему вывода денег из России с помощью решений суда стали использовать как способ преодоления ограничений по трансграничным операциям, пишет Forbes.
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