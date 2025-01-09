Британия с союзниками пообещали Украине 30 тысяч дронов

Великобритания совместно с союзниками по НАТО передаст Украине 30 тысяч новых беспилотников. Поставка состоится после заключения контрактов «коалицией дронов» на 45 млн фунтов стерлингов (около 55,3 млн долларов).
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