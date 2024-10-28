Общий полис ОСАГО для России и Белоруссии станет доступен в 2025 году

Граждане России и Белоруссии смогут приобрести общий полис ОСАГО в первом квартале 2025 года, сообщил директор Бюро «Зеленая карта» Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Разуван, передает издание «Известия».
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