Лариса Долина ответила на критику хейтеров, которые недовольны ее внешним видом

Певицу Ларису Долину раскритиковали за ее внешний вид. Напомним, что ей 67 лет. Некоторые пользователи обвинил Долину в том, что она выглядит не на свой возраст – ярко одевается и прибегает к процедурам, поддерживающим красоту.