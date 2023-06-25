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Лариса Долина ответила на критику хейтеров, которые недовольны ее внешним видом

Лариса Долина ответила на критику хейтеров, которые недовольны ее внешним видом

Певицу Ларису Долину раскритиковали за ее внешний вид. Напомним, что ей 67 лет. Некоторые пользователи обвинил Долину в том, что она выглядит не на свой возраст – ярко одевается и прибегает к процедурам, поддерживающим красоту.

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