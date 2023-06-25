Лариса Долина ответила на критику хейтеров, которые недовольны ее внешним видом

Певицу Ларису Долину раскритиковали за ее внешний вид. Напомним, что ей 67 лет. Некоторые пользователи обвинил Долину в том, что она выглядит не на свой возраст – ярко одевается и прибегает к процедурам, поддерживающим красоту.
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