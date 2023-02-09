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Тиафу сыграет в Матче всех звезд НБА

14-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу сыграет в Матче всех звезд НБА, который состоится 17 февраля. Американец войдет в команду трехкратного чемпиона НБА Дуэйна Уэйда.

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