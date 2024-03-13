📷 В Симферополе на площади Ленина открылась фотовыставка «Дети Крымской весны» Её приурочили к 10-летию воссоединения Крыма с Россией.
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📷 В Симферополе на площади Ленина открылась фотовыставка «Дети Крымской весны» Её приурочили к 10-летию воссоединения Крыма с Россией.