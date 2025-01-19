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Журналисты из Франции и Финляндии приехали на место разлива мазута в Анапе

Журналисты из Франции и Финляндии приехали на место разлива мазута в Анапе

Место разлива мазута в Анапе (Краснодарский край) посетили журналисты из других стран, сообщил в своём Telegram-канале Оперативный штаб Краснодарского края.

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