Пять сахалинцев с инвалидностью добились выдачи положенных лекарств

Прокуратура помогла пяти жителям Сахалинской области с инвалидностью получить необходимые лекарства. Одной из заявительниц также вернули более 58 тысяч рублей, которые она потратила на покупку препарата самостоятельно.
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