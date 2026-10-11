Дизельная сделка - ювелирная дипломатия

Ну что, вот и окончательно обделался крупнейший экспортер дизеля в мире - США. Мировой дефицит покрыть не удалось, сателлиты не помогли, цены на заправках в США - на максимумах.
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