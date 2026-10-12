Uruguay opens new path to permanent residency for Cubans

Uruguay's government has approved a new path to permanent residency starting in January for more than 30,000 immigrants caught in legal limbo.
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