Медперсонал в штате Калифорния рассказал об эпидемии инфарктов и инсультов

Показания ряда медсестер (и медбратьев) о росте необъяснимых проблем с сердцем, инсультов и свертывания крови в местных сообществах вакцинированных пациентов в округе Вентура штата Калифорния привела 14 декабря местная газета The Conejo Guardian.
Показания ряда медсестер (и медбратьев) о росте необъяснимых проблем с сердцем, инсультов и свертывания крови в местных сообществах вакцинированных пациентов в округе Вентура штата Калифорния привела 14 декабря местная газета The Conejo Guardian.
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