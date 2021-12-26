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Медперсонал в штате Калифорния рассказал об эпидемии инфарктов и инсультов

Медперсонал в штате Калифорния рассказал об эпидемии инфарктов и инсультов

Показания ряда медсестер (и медбратьев) о росте необъяснимых проблем с сердцем, инсультов и свертывания крови в местных сообществах вакцинированных пациентов в округе Вентура штата Калифорния привела 14 декабря местная газета The Conejo Guardian.

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