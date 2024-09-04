На этом фоне эксперт указал на дефицит современной артиллерии у ВСУ. ВСУ готовят провокации против ВС РФ в Северске По словам подполковника НМ ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ готовят обстрел соцобъектов в Северске в подконтрольной ВСУ части ДНР с целью обвинения в ударе российских военных.