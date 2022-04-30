Виралайф

245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Скрыльникова
    Адобо Филиппинская кухня Филиппинский кулинарный термин; способ приготовления свинины - тушение с уксусом, соевым соу...Что приготовить н...
  • Елена Бреслова
    ну кто бы сомневался! у ЕБН-центра крыша на самом верху!Минюст ответил от...
  • Елена
    Что такое адобо?Что приготовить н...

«Если со мной что-то случится, знайте: это заказ Зеленского»: ФСБ предотвратила убийство Соловьева

«Если со мной что-то случится, знайте: это заказ Зеленского»: ФСБ предотвратила убийство Соловьева

Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Он заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая собиралась ликвидировать одного из известных российских журналистов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх