«Если со мной что-то случится, знайте: это заказ Зеленского»: ФСБ предотвратила убийство Соловьева

Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Он заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая собиралась ликвидировать одного из известных российских журналистов.
Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Он заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая собиралась ликвидировать одного из известных российских журналистов.
Свежие комментарии