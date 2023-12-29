Ученые: процесс старения человека можно замедлить

Однако полностью вернуть себе молодость не получится.Процесс старения человека можно замедлить. Об этом сообщил доктор биологических наук и профессор РАН Алексей Москалев в интервью «Комсомольской правде».
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