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Ученые: процесс старения человека можно замедлить

Ученые: процесс старения человека можно замедлить

Однако полностью вернуть себе молодость не получится.Процесс старения человека можно замедлить. Об этом сообщил доктор биологических наук и профессор РАН Алексей Москалев в интервью «Комсомольской правде».

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