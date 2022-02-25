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Эксперты объяснили, почему нельзя отказываться от молочных продуктов

Эксперты объяснили, почему нельзя отказываться от молочных продуктов

Молоко и молочные продукты должны быть на нашем столе ежедневно, так как содержат значительное количество незаменимых нутриентов и являются основными источниками животного белка (незаменимых аминокислот), - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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