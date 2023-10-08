Свежее видео по Stronghold: Definitive Edition демонстрирует процесс улучшения графики Ст...

Свежее видео по Stronghold: Definitive Edition демонстрирует процесс улучшения графикиСтудия Firefly опубликовала новые кадры игрового процесса Stronghold: Definitive Edition, обновленной версии культовой стратегии 2001 года.
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