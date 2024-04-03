Маленький секрет женатых мужчин, которых вечно нет дома

Ну все, берегитесь! Я устала читать намеки из серии «вы, женщины, ничего не делаете дома, только сериалы смотрите» и готова раскрыть свою секретную папочку с разоблачениями, которая скопилась у меня за почти 40 лет наблюдения за живой природой.
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