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Военные новости ★ спецоперация

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ВС РФ освободили часть села Пивденное на Торецком участке фронта

ВС РФ освободили часть села Пивденное на Торецком участке фронта Вооруженные силы Российской Федерации добились определенных успехов на Торецком участке фронта.

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