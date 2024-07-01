Десять новых аэродромов построят в России к 2030 году

В России планируют построить десять новых аэродромов — таким образом их общее число достигнет 242. Об этом сообщил на заседании совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ при Совфеде руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
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