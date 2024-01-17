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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Внимание к мелочам и совпадениям: что нас ждет с 22 по 28 января согласно карте Таро

Внимание к мелочам и совпадениям: что нас ждет с 22 по 28 января согласно карте Таро

Внимание к мелочам и совпадениям: что нас ждет с 22 по 28 января согласно карте Таро Алёна Юрьева В буре суеты и повседневных забот мы часто упускаем из виду тонкие намеки, которые Вселенная посылает нам, чтобы указать на наше место в этом бескрайнем космическом путешествии.

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