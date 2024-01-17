Внимание к мелочам и совпадениям: что нас ждет с 22 по 28 января согласно карте Таро Алёна Юрьева В буре суеты и повседневных забот мы часто упускаем из виду тонкие намеки, которые Вселенная посылает нам, чтобы указать на наше место в этом бескрайнем космическом путешествии.