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Махачев про переход в полусредний вес: «Для моей команды и истории это было бы интересно»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев высказался о переходе в другой дивизион. «Насчет перехода вниз на весовую категорию – нужно подумать, имеет ли это смысл, поговорить с командой.

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