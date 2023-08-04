Первая ласточка или нас ждёт большой мигрантский шухер...

Виктор Анисимов Первая ласточка как известно весны не делает, но предвещает её наступление. Вчера толпы мигрантов в столице нашей Родины, в самом её сердце устроили несанкционированное шествие, некую демонстрацию своих сил и решимости "отстаивать свои права" и возможность вести себя в нашей России так, как им хочется.