Виктор Анисимов Первая ласточка как известно весны не делает, но предвещает её наступление. Вчера толпы мигрантов в столице нашей Родины, в самом её сердце устроили несанкционированное шествие, некую демонстрацию своих сил и решимости "отстаивать свои права" и возможность вести себя в нашей России так, как им хочется.
Первая ласточка или нас ждёт большой мигрантский шухер...
Комментарии
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Иван Иваныч
как ещё до вас РУССКИЕ докричаться инфантилы вы, только и можете на диванчиках соплю жевать, вы тряпки половые, об вас свои не мытые ноги вытирает всяка мерзота, тьфу вам под ноги 3 раза.......
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15 час.
Лилия Дрогочинская
А у Вас, я виду, много зубов лишних, что тявкать с дивана вздумали?!
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10 час.
ЛД
Лилия Дрогочинская
Убейся об стену, урод!
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10 час.
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