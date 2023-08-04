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    Убейся об стену, урод!Первая ласточка ...
  • Лилия Дрогочинская
    А у Вас, я виду, много зубов лишних, что тявкать с дивана вздумали?!Первая ласточка ...
  • Иван Иваныч
    как ещё до вас РУССКИЕ докричаться инфантилы вы, только и можете на диванчиках соплю жевать, вы тряпки половые, об ва...Первая ласточка ...

Первая ласточка или нас ждёт большой мигрантский шухер...

Первая ласточка или нас ждёт большой мигрантский шухер...

Виктор Анисимов  Первая ласточка как известно весны не делает, но предвещает её наступление. Вчера толпы мигрантов в столице нашей Родины, в самом её сердце устроили несанкционированное шествие, некую демонстрацию своих сил и решимости "отстаивать свои права" и возможность вести себя в нашей России так, как им хочется.

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Комментарии
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Иван Иваныч
как ещё до вас РУССКИЕ докричаться инфантилы вы, только и можете на диванчиках соплю жевать, вы тряпки половые, об вас свои не мытые ноги вытирает всяка мерзота, тьфу вам под ноги 3 раза.......
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15 час.
Лилия Дрогочинская
А у Вас, я виду, много зубов лишних, что тявкать с дивана вздумали?!
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10 час.
ЛД
Лилия Дрогочинская
Убейся об стену, урод!
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10 час.

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