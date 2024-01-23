Бескорыстная, благородная помощь великого государства кубинскому народу

Страна и люди

Бескорыстная, благородная помощь великого государства кубинскому народуКак-то Рауль Кастро узнал, что к советским офицерам, проходившим стажировку в кубинской военной академии в Аламаре довольно высокомерное отношение со стороны кубинских военных.