Нейролептики при деменции наносят больше вреда, чем считалось ранее

Использование антипсихотиков (нейролептиков) у людей с деменцией связано с повышенным риском широкого спектра серьезных неблагоприятных исходов, включая инсульт, образование тромбов, сердечный приступ, сердечную недостаточность, перелом, пневмонию и острое повреждение почек, по сравнению с неиспользованием, говорится в научном журнале BMJ.
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