Соловьев призвал изъять дома интеллигенции в пользу генералов и работников ВПК

Российский телеведущий Владимир Соловьев высказал мнение о необходимости изъятия домов уехавшей интеллигенции с целью создания "крепостей для генералов и специалистов" военно-промышленного комплекса (ВПК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии