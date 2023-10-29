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В Крыму снова сработала система ПВО

В Крыму снова сработала система ПВО

Министерство обороны сообщило о сбитых БПЛА над Чёрным морем.В течение последних суток над Чёрным морем и частично над Крымом было сбито более 35 беспилотных летательных аппаратов, которые были выпущены вооружёнными силами Украины.

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