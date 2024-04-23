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В МИД РФ назвали сегрегацией доклад госдепа США о ситуации с правами человека

В МИД РФ назвали сегрегацией доклад госдепа США о ситуации с правами человека

Известия/ Дмитрий Коротаев Доклад Госдепа США о ситуации с правами человека в странах мира является настоящей сегрегацией, поскольку в нем ничего не говорится об убитом в украинской тюрьме американском журналисте Гонсало Лире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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