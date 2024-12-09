ВШЭ и Гнесинка запустят первый совместный курс «Продюсер музыкальной индустрии»

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ) и Российская академия музыки имени Гнесиных впервые запустят совместную образовательную программу в сетевой магистратуре по направлению «Продюсер музыкальной индустрии».
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