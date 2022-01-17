"Мощный источник денег": 3 знака зодиака набьют кошелек крупными купюрами до 20 января

Астрологи обозначили знаки зодиака, которые найдут мощный источник денег до 20 января. Представители 3 созвездий набьют кошелек крупными купюрами, так как планета богатства и удачи Юпитер возьмет под свое покровительство этих счастливчиков.
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