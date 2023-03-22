Инфореактор

1 082 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина
    Евгений, Вы обязательно должны балотироваться на пост Президента или хотя бы пока на пост губернатора какого-нибудь п...«Как случилось, ч...
  • miftirina Николаева
    Ещё и ходит на его концерты кто-то слушать его противное гнусавство. Фу.Макаревич признал...
  • Лидия Курзаева
    "Макаревич признался в отсутствии тоски по родине"   Потому что нет у него родины.  А россияне стараются поскорее поз...Макаревич признал...

Критик Соседов призвал артистов нести ответственность за свои слова на сцене

Критик Соседов призвал артистов нести ответственность за свои слова на сцене

Артисты должны нести ответственность за собственные заявления со сцены. Об этом рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх