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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Головин забил 1-й гол в сезоне – «Гурнику» в квалификации Лиги конференций

Александр Головин забил первый гол в сезоне.  Полузащитник « Монако » поразил ворота « Гурник Забже » в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций (3:0, второй тайм).

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