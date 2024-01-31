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Пустырь за "Европой" в Барнауле включили в список объектов для благоустройства

Пустырь за "Европой" в Барнауле включили в список объектов для благоустройства

Этого много лет добивались городские активисты Барнаульские власти окончательно определились с перечнем территорий, которые примут участие в интернет-голосовании по выбору объектов благоустройства в 2024 году.

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