Пустырь за "Европой" в Барнауле включили в список объектов для благоустройства

Этого много лет добивались городские активисты Барнаульские власти окончательно определились с перечнем территорий, которые примут участие в интернет-голосовании по выбору объектов благоустройства в 2024 году.
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