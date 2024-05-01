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Новые кнопочные телефоны Nokia с поддержкой LTE и облачных приложений

Новые кнопочные телефоны Nokia с поддержкой LTE и облачных приложений

Новый кнопочный телефон Nokia 215 4G, 225 4G и 235 4G был представлен компанией HMD Global. Это устройство оснащено процессором Unisoc T107, поддерживает LTE и облачные приложения, такие как новости, прогнозы погоды и YouTube Shorts.

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