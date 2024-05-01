Новые кнопочные телефоны Nokia с поддержкой LTE и облачных приложений

Новый кнопочный телефон Nokia 215 4G, 225 4G и 235 4G был представлен компанией HMD Global. Это устройство оснащено процессором Unisoc T107, поддерживает LTE и облачные приложения, такие как новости, прогнозы погоды и YouTube Shorts.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии