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Тренер «Оренбурга» о потасовке в матче с «Рубином»: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»

Тренер «Оренбурга» о потасовке в матче с «Рубином»: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов заявил о провокациях со стороны футболиста «Рубина» Велдина Ходжи во время серии пенальти в матче Кубка России.

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