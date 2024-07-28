Есть ли в том, как мы говорим, признаки возможной болезни Альцгеймера? Максим МорозовМы до сих пор не уверены, что вызывает болезнь Альцгеймера, но мы знаем, как выглядят ее последствия, и мы становимся лучше в обнаружении ранних признаков, в том числе, возможно, в нашей речи.