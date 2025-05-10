Война между Индией и Пакистаном продлилась всего четыре дня: что известно о вооруженном конфликте стран

Вооруженное противостояние между Индией и Пакистаном завершилось спустя четыре дня после его начала. О достижении сторонами соглашения о полном прекращении огня 10 мая сообщил президент США Дональд Трамп.
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