Подполье: В Николавской области произошло попадание по месту расположения солдат ВСУ

Минувшей ночью в Николаевской области был зафиксирован "прилет" по боевикам ВСУ.Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал о зафиксированном попадании по месту проживания "большой группы бандеровцев" в поселке городского типа Новый Буг в Николаевской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии