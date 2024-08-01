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Подполье: В Николавской области произошло попадание по месту расположения солдат ВСУ

Подполье: В Николавской области произошло попадание по месту расположения солдат ВСУ

Минувшей ночью в Николаевской области был зафиксирован "прилет" по боевикам ВСУ.Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал о зафиксированном попадании по месту проживания "большой группы бандеровцев" в поселке городского типа Новый Буг в Николаевской области.

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АндрейБорков
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