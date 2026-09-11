Контрнаступ удался. Хуситы опрокинули просаудовских марионеток и отрезали их от моря.

Стратегия ассиметричной войны Ирана против Соединённых Штатов Америки начинает воплощаться в жизнь ударными темпами.
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