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Ближневосточный клубок. Кто «впишется» в войну Ирана с Израилем

Ближневосточный клубок. Кто «впишется» в войну Ирана с Израилем

Сегодня 2,6K прочитали По данным Пентагона, до конца недели Иран проведёт операцию возмездия в адрес Израиля, попытавшись отомстить за убийство одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хания (глава политбюро ХАМАС с 2017 года, подорван в Тегеране рано утром 31 июля).

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