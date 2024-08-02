Ближневосточный клубок. Кто «впишется» в войну Ирана с Израилем

Сегодня 2,6K прочитали По данным Пентагона, до конца недели Иран проведёт операцию возмездия в адрес Израиля, попытавшись отомстить за убийство одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хания (глава политбюро ХАМАС с 2017 года, подорван в Тегеране рано утром 31 июля).