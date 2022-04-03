Вице-канцлер Германии Роберт Хабек: полный отказ от поставок российских энергоносителей невозможен для Германии

Вице-канцлер Германии, Министр экономики и проблем изменения климата Германии Роберт Хабек заявил, что в стране нет инфраструктуры для импорта энергоносителей другими способами, кроме возможности поставок российского газа.
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