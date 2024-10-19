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Эвакуации не будет: Пленный Чмиль рассказал, как он сдался русским

Эвакуации не будет: Пленный Чмиль рассказал, как он сдался русским

Военнопленный ВСУ Чмиль рассказал, что сразу после того, как командование сообщило, что эвакуации не будет, его подразделение пошло сдаваться русским.

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Комментарии
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vagas Karlito
Во психология! Если нас не поменяют мы сдадимся, а если поменяют то  это головная боль тех кто придет на смену!) И смех и грех!
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