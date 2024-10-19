Эвакуации не будет: Пленный Чмиль рассказал, как он сдался русским

Военнопленный ВСУ Чмиль рассказал, что сразу после того, как командование сообщило, что эвакуации не будет, его подразделение пошло сдаваться русским.
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