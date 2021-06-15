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Более 2 тысяч военнослужащих ВВО массированным огнем ликвидировали условного противника сразу на нескольких полигонах в Бурятии

Более 2 тысяч военнослужащих ВВО массированным огнем ликвидировали условного противника сразу на нескольких полигонах в Бурятии

Всего к выполнению тактических задач было привлечено более 2 тыс. военнослужащих и задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.

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