Синоптики предупредили о сильном ветре и гололедице в Татарстане

В пятницу, 3 января, в Татарстане поднимется сильный ветер. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. В ночные и дневные часы порывы юго-западного ветра будут достигать 15-18 м/с, в том числе ночью в Казани — до 15 м/с.
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